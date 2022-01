Bombeiros buscam criança que caiu em rio durante chuva em SP

Menino de sete anos teria tentado recuperar chinelo que caiu em córrego quando foi levado pelas águas no bairro do Jardim Tietê, na zona leste da capital

Jovem Pan News/Reprodução Menino caiu em córrego durante fortes chuvas



O Corpo de Bombeiros de São Paulo faz buscas por um menino de 7 anos que caiu no rio Aricanduva na tarde desta sexta-feira, 31, na capital paulista. Era por volta de uma da tarde quando a corporação recebeu o chamado e deslocou pelo menos oito viaturas ao local, no Córrego dos Machados, bairro do Jardim Tietê, zona leste de SP. As equipes se posicionaram em pontos diferentes fazendo a varredura nas águas com forte correnteza por causa da chuva. Segundo os vizinhos, o menino estava brincando perto do córrego quando o chinelo dele caiu. Ele teria se desequilibrado, sendo levado pela água, quando tentava recuperar o objeto. O trabalho de resgate dos bombeiros foi acompanhado de perto por familiares, que não quiseram gravar entrevistas. Por volta das 19h, as buscas foram interrompidas. Elas serão retomadas neste sábado por volta das 7h30.

*Com informações da repórter Carolina Abelin