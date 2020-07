Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções na Serra da Mantiqueira

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo uma área de pelos menos 400 hectares foi consumida pelo fogo

ERNESTO CARRIÇO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Os trabalhos ocorrem a cerca de 2.700 metros acima do nível do mar, onde está localizado o Pico da Pedra da Mina, um dos mais altos do Brasil



Equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando no combate a um grande incêndio florestal na Serra Fina, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. O fogo começou em território mineiro na quinta-feira (16) e atingiu São Paulo na manhã de sexta. Não houve vítimas e ainda não há informações do que teria causado o incêndio. Ao menos 116 homens, 20 viaturas do Corpo de Bombeiros de São Paulo estão atuando na Área de Proteção Ambiental, que pertence à Serra da Mantiqueira. Helicópteros também participam do combate às chamas na área que é de difícil acesso.

Os trabalhos ocorrem a cerca de 2.700 metros acima do nível do mar, onde está localizado o Pico da Pedra da Mina, um dos mais altos do Brasil. Os bombeiros, inclusive, pernoitaram na região, mesmo com as baixas temperaturas, que podem chegar, segundo a corporação, a -7°C. Do lado de Minas, equipes dos Bombeiros também estão atuando. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo uma área de pelos menos 400 hectares foi consumida pelo fogo. Em nota o ministério da Defesa informou que as Forças Armadas foram acionais e já ajudam no combate ao incêndio na Serra Fina. Em função das grandes altitudes, aeronaves militares foram deslocadas.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni