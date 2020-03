Boulos lança pré-candidatura à Prefeitura de SP pelo PSOL; deputada Erundina será vice

Jovem Pan Boulos foi candidato à presidência da República em 2018 e conquistou 617 mil votos, pior desempenho do partido desde 2010



O líder do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), Guilherme Boulos lançou, nesta segunda-feira (9), a pré-candidatura à Prefeitura paulista pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). A vice na chapa será a deputada federal, Luiza Erundina.

Boulos e Erundina vão participar da prévia do partido, que deve definir o candidato a partir do dia 15 de março. Também estão na disputa pela indicação da sigla a deputada federal, Sâmia Bonfim, e o deputado estadual, Carlos Giannazi.

Guilherme Boulos foi candidato à presidência da República em 2018. Na ocasião, ele conquistou 617 mil votos, pior desempenho do partido desde 2010.

Já a deputada federal Luiza Erundina foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1992, pelo PT. Desde 1999, ela vem sendo eleita para a Câmara dos Deputados sucessivamente. Além do Partido dos Trabalhadores, Erundina também já passou pelo PSB e está no PSOL desde 2016.

O resultado oficial das prévias deve ser divulgado no dia 5 de abril. A oficialização da chapa vencedora está prevista para o congresso municipal do partido, no dia 25 de abril.

*Com informações da repórter Letícia Santini.