Brasil abre 1,3 milhão de empresas no primeiro quadrimestre de 2023

Em média, o tempo gasto para abertura de empresas durante o período foi de um dia e seis horas

StartupStockPhotos / Pixabay Brasil tem mais de 21 milhões de CNPJs ativos



Ao todo, 1.331.940 empresas foram abertas entre janeiro e abril deste ano no Brasil. Em média, o tempo gasto para abertura de empresas, no primeiro quadrimestre, foi de um dia e seis horas. Além disso, o total de aberturas foi 21,8% maior do que no quadrimestre anterior e 1,6% menor em relação ao mesmo período de 2022. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, existem agora mais de 21 milhões de CNPJs ativos em todo o território nacional. Desses, 93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. Os dados constam no Mapa de Empresas, elaborado pelo ministério em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). O levantamento traz o perfil das empresas por porte, setor e ramo de atividade, e os recortes por Estados e municípios. Em números absolutos, São Paulo foi o Estado com mais empresas abertas no quadrimestre, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Juntos, esses Estados concentram 75% das empresas brasileiras. Em termos de crescimento percentual, porém, os Estados que mais avançaram sobre o quadrimestre anterior, último de 2022, foram Tocantins (34,8%), Mato Grosso (32,9%), Rondônia (29,9%), Paraná (28,2%) e Roraima (27,1%).

*Com informações do repórter Daniel Lian.