Brasil consumiu quase 33 bilhões de litros de etanol em 2019

J. F. DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO



O consumo de etanol no Brasil bateu recorde em 2019. Foram 32,8 bilhões de litros, um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior.

O uso do etanol hidratado para abastecer automóveis apresentou a maior alta: foram 22,5 bilhões de litros — um incremento de 16,3%. O restante corresponde ao volume misturado na gasolina.

O diretor técnico da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Antonio de Pádua Rodrigues, elenca dois fatores que contribuíram para o recorde de consumo. “Foi a questão, sem dúvida, ambiental — além da economia, que tiveram gastando menos quando comprando etanol do que comprando a gasolina.”

De acordo com a Associação Nacional de Petróleo, o preço médio do etanol nos postos hidratado ficou em R$ 2,90 por litro no ano passado. Já o litro da gasolina saiu em média por R$ 4,38.

*Com informações da repórter Nanny Cox