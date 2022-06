Brasil cria 197 mil empregos formais em abril de 2022, aponta Ministério do Trabalho

Resultado representa melhora no cenário em comparação com o mês de março, quando foram registradas 88 mil novos postos

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Crescem postos de trabalho com carteira assinada no Brasil no mês de abril, em comparação com março



O Brasil criou 196.966 vagas de empregos formais em abril deste ano. O dado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi divulgado nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O cálculo foi feito a partir do saldo do total de contratações (1.854.557) de abril que fica após a subtração das demissões efetuadas (1.657.591) no mesmo mês no país. O resultado líquido representa uma melhora no cenário do mercado de trabalho formal em comparação com o mês de março, quando o número de novos empregos formais foi de apenas de 88.145. O crescimento também é semelhante na comparação com abril de 2021, quando foram registrados 89.538 novas vagas. Ainda assim, as novas vagas formais geradas ficaram abaixo do mês de fevereiro de 2022, quando o Brasil criou 333.989 postos de emprego com carteira assinada.