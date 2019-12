Brasil deve registrar abertura de 31 shoppings nos próximos três anos

Estadão Conteúdo Em 2019, foram inaugurados 12 shoppings: três em capitais e nove no interior



Mais 31 shoppings centers devem ser inaugurados no Brasil nos próximos três anos. A estimativa consta em uma pesquisa realizada pelo Ibope com a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop).

Desse total de novos empreendimentos, 20 serão inaugurados no interior e 11 em capitais. O presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, explica por que essa interiorização dos lançamentos.

“Cada prefeito de capital acima de 150 mil habitantes tem todo interesse em ter, no seu município, um shopping center. Em um município que não tem shopping center as pessoas se deslocam para o município vizinho e acabam levando renda e emprego para essa outra cidade”, diz.

De acordo com a Alshop, é possível que 15 a 20 unidades sejam inauguradas já em 2020. Sahyoun afirma, no entanto, que isso depende também do cenário econômico do país.

“Em função, muitas vezes, da demanda em relação ao mercado, se o mercado está um pouco mais recessivo eles demoram um pouco mais para serem inaugurados, se o mercado está melhor, eles aceleram o processo de inauguração”, afirma.

Apesar de ser um ritmo de inaugurações significativo, o número está distante dos daqueles do começo da década, quando 30 shopping centers eram abertos a cada ano.

Em 2019, foram inaugurados 12 shoppings, sendo três em capitais, e nove no interior, segundo a Alshop. Esses empreendimentos somaram 1.100 lojas e nove mil empregos gerados.

Ao todo, o Brasil tem 762 shoppings, com um 1,8 milhão de empregos, a maior parte gerados pelas lojas.

