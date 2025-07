Brasil é o 13º país com mais empresas americanas, mostra levantamento

Dados da Moody’s Analytics mostram a relevância do mercado brasileiro como destino de investimento de companhias dos EUA e contradizem a justificativa apresentada por Trump para imposição de novas tarifas

Um levantamento da Moody’s Analytics revelou que o Brasil é o 13º país do mundo com o maior número de empresas americanas instaladas em seu território, com um total de 4.686 sedes. O dado contradiz a justificativa apresentada pela gestão de Donald Trump para a imposição de novas tarifas e a abertura de uma investigação sobre “dificuldades operacionais” enfrentadas por companhias norte-americanas no país. A pesquisa coloca o Brasil em uma posição de destaque global, superando até mesmo parceiros comerciais importantes dos EUA, como o México, que aparece em 15º lugar com 4.233 empresas americanas. O ranking é liderado pelo Reino Unido (38.600 empresas) e Canadá (22.600). O Brasil também é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos em exportações, atrás apenas da China.

Para analistas, os números reforçam que a decisão de Trump de investigar as relações comerciais com o Brasil e impor tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros tem motivações mais políticas e geopolíticas do que econômicas. O alinhamento do Brasil com os países do BRICS, especialmente a China, e discussões sobre a criação de um sistema de pagamento que não utilize o dólar, são apontados como os verdadeiros motivos de preocupação para Washington. Além disso, a medida é vista como uma forma de pressão política ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado um aliado ideológico de Trump.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA