Brasil e Paraguai assinam acordo automotivo firmado na Cúpula do Mercosul

Brasil e Paraguai assinaram um acordo automotivo firmado em dezembro de 2019 nesta terça-feira (11), em Assunção. A decisão foi negociada na reunião de Cúpula do Mercosul, mas só foi oficializada agora.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil concede livre comércio imediato para peças e veículos paraguaios. Já os produtos brasileiros serão ainda serão taxados em até 2% pelos próximos dois anos, com a possibilidades das tarifas serem zeradas no futuro.

Em relação à origem, serão estabelecidos requisitos específicos para cada produto de acordo com as negociações no acordo bilateral com a Argentina e no acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro destacou que o acordo vai estimular a produção e aumentar a geração de empregos.

Assinamos o Acordo Automotivo entre Brasil e Paraguai de livre comércio imediato para os produtos automotivos brasileiros taxados com tarifas entre zero e 2% . Maior produção e empregos. @MinEconomia e @ernestofaraujo — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 11, 2020

O Brasil exportou US$ 415 milhões em componentes e autopeças para o Paraguai em 2019 — e importou US$ 235 milhões em produtos automotivos.

