Brasil empregou mais de 70 mil estrangeiros em 2024

De acordo com a FecomercioSP, aumento foi de quase 50% em relação a 2023 e alcançou o maior volume em um único ano desde 2020; São Paulo e Santa Catarina se destacam como os maiores contratantes

O Brasil registrou um aumento significativo na contratação de trabalhadores estrangeiros em 2024, com quase 100.000 novos empregados, destacando-se os estados de São Paulo e Santa Catarina como os principais contratantes. De acordo com a Fecomércio SP, 71.000 desses postos de trabalho com carteira assinada foram ocupados por imigrantes, representando um aumento de quase 50% em relação a 2023, quando pouco mais de 47.000 vagas foram preenchidas por estrangeiros. Este é o maior volume registrado desde 2020, conforme dados obtidos a partir do CAGED e da RAIS, que são fontes oficiais de informações sobre emprego no país.

A demografia dos trabalhadores estrangeiros contratados no Brasil em 2024 revela que a maioria é composta por homens entre 30 e 39 anos, principalmente de origem latino-americana. Venezuelanos e haitianos se destacam entre os grupos mais numerosos. No final de 2023, 44% da mão de obra estrangeira no Brasil era formada por venezuelanos, uma tendência que se manteve em 2024. Além disso, outras nacionalidades presentes incluem paraguaios, argentinos, cubanos, bolivianos e peruanos. Os setores que mais contrataram estrangeiros foram a indústria, responsável por um terço dos vínculos, e o comércio, com destaque para empreendimentos de reparação automotiva.

Os estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná foram os maiores contratantes de mão de obra estrangeira. A Fecomércio SP destacou a necessidade de políticas públicas migratórias eficazes, dado que dois terços das vagas foram ocupadas por trabalhadores de países em crise, como Venezuela e Haiti. Este cenário ressalta a importância de uma abordagem estratégica para integrar esses trabalhadores ao mercado de trabalho brasileiro, garantindo direitos e condições adequadas de trabalho.

Apesar do aumento nas contratações em 2024, há uma expectativa de desaceleração na absorção de mão de obra estrangeira em 2025. Essa previsão acompanha a tendência de desaceleração do mercado de trabalho brasileiro, que pode impactar a capacidade de absorver novos trabalhadores, sejam eles nacionais ou estrangeiros.

