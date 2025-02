Brasil enfrenta nova onda de calor nesta semana

Fenômeno que se iniciou na região Sul impede a formação de nuvens e aumenta ainda mais a temperatura, com valores próximos aos 40°C

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Capital paulista deve atingir uma máxima de 33ºC, com pancadas de chuva rápidas que podem causar transtornos



A região sul do Brasil está enfrentando uma preocupante onda de calor, com temperaturas elevadas que estão impedindo a formação de nuvens carregadas de chuva. Nesta terça-feira (25), áreas como a fronteira Oeste Gaúcha, a região das Missões e a campanha Gaúcha registraram temperaturas próximas aos 40ºC. A previsão indica que, se houver chuva, será a típica chuva de verão, ocorrendo principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, outras áreas do país, como Mato Grosso do Sul, Goiás e a região norte, incluindo Pará e Tocantins, devem enfrentar pancadas de chuva mais fortes, com temperaturas mais amenas, em torno de 28ºC a 29ºC.

No nordeste do Brasil, a chuva diminuiu significativamente, mas ainda há precipitações na costa leste da Bahia, incluindo Salvador. O centro-oeste do país, por sua vez, experimenta sol e calor durante a tarde, com temperaturas em Cuiabá ultrapassando os 30ºC, seguidas de chuvas vespertinas. Essa condição se estende também para a região sudeste, onde a capital paulista deve atingir uma máxima de 33ºC, com pancadas de chuva rápidas que podem causar transtornos. No Espírito Santo, a previsão é semelhante, com calor e chuvas esparsas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outras capitais brasileiras também estão registrando altas temperaturas. Curitiba e Fortaleza devem alcançar 30ºC, enquanto Porto Velho chega a 33ºC. O clima no Brasil varia entre 30ºC e quase 40ºC, destacando a amplitude térmica que o país enfrenta. Essa variação térmica é um reflexo das diferentes condições climáticas que afetam as diversas regiões do Brasil, cada uma com suas particularidades e desafios.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA