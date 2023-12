Brasil lidera alta de exportações no terceiro trimestre

Comércio global, no entanto, sofreu queda de 5% este ano

Diego Baravelli/Ministério da Infraestrutura Na contramão do comércio global, Brasil teve alta em exportações no terceiro trimestre de 2023



Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que o Brasil foi o país que apresentou maior expansão de exportações no terceiro trimestre entre as principais economias do mundo. O resultado, no entanto, vai na contramão do resultado global, que sofreu queda de 3% em 2023, com declínio de 5% ao ano. O fluxo entre países emergentes foi reduzido e as exportações do sudeste asiático ficaram abaixo da média.

Supervisora de exportações da Efficienza, Patrícia Borghetti, vê que o crescimento brasileiro se dá, principalmente, pelas duas guerras atuais e pelo baixo desempenho dos países asiáticos. “Várias questões culminaram nessa evolução das exportações brasileiras, guerra da Ucrânia e na Palestina […] e os países asiáticos tiveram uma queda bem grande nas exportações”, diz. O Brasil se destacou, principalmente, nas exportações de serviços. “A gente já tem falado algum tempo que os produtos brasileiros têm uma qualidade boa, para entrar no mercado internacional, então isso ajuda muito”, finaliza. jovem

*Com informações do repórter Victor Moraes