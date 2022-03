Brasil mantém cargueiros da FAB de prontidão para resgatar cidadãos na Europa

80 pessoas que demonstraram interesse em deixar a Ucrânia ainda estão em Kiev; recomendação do Itamaraty é de que sigam viagem em direção à fronteira com a Romênia, Polônia ou norte da Maldávia

FAB / Suboficial Nery / CECOMSAER Avião da Força Aérea Brasileira (FAB)



Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) seguem em prontidão para realizar resgates de brasileiros na Europa. São aeronaves de grande porte KC390 que já foram usadas para ações humanitárias. Os aviões só devem sair do Brasil em direção à Ucrânia quando houver uma grande quantidade de brasileiros para trazer ao país. A recomendação do Itamaraty e da embaixada do Brasil na Ucrânia é a seguinte: os brasileiros que ainda estão em Kiev devem seguir viagem em direção à fronteira com a Romênia, Polônia ou norte da Maldávia. Para os que possuem carros, as rodovias que levam em direção à Polônia estão relativamente seguras. Segundo o Itamaraty, até o momento, mais de 100 brasileiros conseguiram deixar a Ucrânia e ir para países vizinhos. Na embaixada brasileira na Ucrânia ainda há uma lista com 80 pessoas registradas. Eles estão em solo ucraniano e manifestaram interesse em sair do país. Nas últimas horas, a embaixada do Brasil na Romênia prestou apoio a 40 brasileiros jogadores de futebol e familiares. O grupo se deslocou até Bucareste, capital do país, com o apoio da UEFA e a federação romena de futebol. Boa parte do grupo já embarcou para o Brasil em voos comerciais.

*Com informações da repórter Iasmin Costa