Brasil passa de 153 mil mortos por Covid-19 e média móvel de óbitos volta a ficar acima de 500

Até o momento, seis cidades brasileiras não tiveram registro da doença após início da pandemia; elas ficam em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul

Leopoldo Silva / Agência Senado São Paulo lidera casos da doença



Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 5,2 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Foram quase 31 mil novos casos diagnosticados em um período de apenas 24 horas. Desde o início da pandemia, 153.214 pessoas não resistiram às complicações da doença. Ao todo, 754 óbitos foram registrados entre quinta-feira, 15, e a sexta-feira, 17. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos dias voltou a ficar acima da marca dos 500, após três dias com números abaixo disso.

Outras 2.323 mortes ainda são investigadas como suspeitas pelo governo. São Paulo segue liderando o ranking de estados mais afetados pela pandemia: já são mais de 1 milhão de casos confirmados e mais de 37 mil mortos. O estado é seguido pela Bahia, com quase 333 mil infectados e mais de 7 mil mortos. Sete meses após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, apenas seis cidades continuam livres da doença. Quatro delas ficam em Minas Gerais, uma no Paraná e outra no Rio Grande do Sul. Ao todo, 4 milhões 619 mil 560 brasileiros estão curados da doença em todo o país.

*Com informações da repórter Letícia Santini