Brasil recebe 4 milhões de doses da vacina de Oxford neste final de semana

Envidados pelo consórcio Covax Facility, 220 mil imunizantes devem chegar em solo brasileiro neste sábado, 1º, com outras 3,8 milhões de unidades entregues no domingo

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Ministério da Saúde informou que o Brasil receberá, neste fim de semana, um lote de quatro milhões de doses da vacina Oxford/Astrazeneca enviadas pelo consórcio Covax Facility. Segundo a pasta, 220 mil doses vão desembarcar em solo brasileiro neste sábado, 1º, e cerca de 3,8 milhões no domingo. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva com a participação do ministro Marcelo Queiroga e de técnicos da Saúde. “O Brasil também aderiu ao consórcio Covax Facility, com pagamento inicial de quase 150 milhões de dólares, um dos maiores aportes dos participantes da iniciativa”, afirmou o ministro. Nesta sexta-feira, 30, a Organização Mundial da Saúde (OMS) concedeu à farmacêutica Moderna autorização de uso emergencial da vacina contra a Covid-19. Segundo o infectologista Renato Kfouri, a aprovação permite que mais países tenham acesso ao imunizante e abre caminho para que ele possa ser distribuído pelo consórcio da entidade.

“Muitos países não apresentam agências regulatórias capazes de avaliar uma vacina, sua indicação, sua bula. Portanto, se valem dessa pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde para autorizar a utilização em seu país”, explicou. Também nesta sexta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a produção do Insumo Farmacêutico Biológico da vacina de Oxford/Astrazeneca pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A previsão da instituição é de que a “validação dos processos do IFA nacional” esteja concluída em julho. Com isto, a partir de agosto, a entidade já deve começar a entregar vacinas 100% produzidas em território nacional.

*Com informações da repórter Caterina Achutti