Brasil tem 20 milhões de pessoas que sofrem de insegurança alimentar

De acordo com estudo divulgado pelo movimento Todos à Mesa, apesar de algumas melhorias recentes, país ainda ocupa a 15ª posição no ranking global da fome

Estadão Conteúdo/Arquivo O estudo também destaca que o Brasil está atrás de outros países da América Latina em termos de doação de alimentos



Um estudo recente divulgado pelo movimento Todos à Mesa revelou que mais de 20 milhões de brasileiros sofrem de insegurança alimentar moderada ou grave. Esse número representa cerca de 10% da população do país. Apesar de algumas melhorias recentes, o Brasil ainda ocupa a 15ª posição no ranking global da fome, uma colocação considerada preocupante. O movimento Todos à Mesa está desenvolvendo estratégias para reduzir o desperdício de alimentos e, assim, combater a fome no país. De acordo com o levantamento, é possível retirar pelo menos 3 milhões de brasileiros da fome apenas evitando o desperdício. Atualmente, o Brasil doa cerca de 200 mil toneladas de alimentos por ano, o que equivale a menos de 1% dos alimentos desperdiçados no país. O estudo também destaca que o Brasil está atrás de outros países da América Latina em termos de doação de alimentos. O objetivo do movimento é encontrar formas eficazes de redistribuir os alimentos e melhorar a situação da fome no país.

Publicado por Luisa Cardoso