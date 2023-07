Brasil tem cerca de 2,5 milhões de crianças fora da creche, aponta pesquisa

De acordo com o levantamento, mais de 1,2 mil obras de creches e pré-escolas estão paradas no país

Sergio Amaral/MDS Apesar do dado alarmante, volume de matrículas é o maior da série histórica da pesquisa



Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgados nesta sexta-feira, 21, cerca de 2,5 milhões de crianças brasileiras de 2 a 3 anos de idade estão fora das creches. Além disso, mais de 1,2 mil obras de creches e pré-escolas estão paradas no país. O estudo ainda mostra que, no ano passado, apenas 30% das crianças de até 3 anos estavam matriculadas em creches. De acordo com a pesquisa, tal índice é relativamente baixo, mas segue como o melhor resultado da série histórica, iniciada em 2010, quando menos de 13% das crianças desta faixa etária estavam matriculadas. O Plano Nacional de Educação estipula que municípios e Estados deveriam ter 50% destas crianças na escola, mas as unidades da federação têm tido problemas em cumprir esta meta.

*Com informações do repórter Misael Mainetti