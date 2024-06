Brasil tem cinco das dez rotas domésticas mais voadas na América Latina em abril de 2024

Segundo dados da Alta, desempenho representa um total de 7,2 milhões de movimentos de passageiros em comparação com o mesmo período de 2023

Agência Brasil A ponte aérea entre São Paulo (Congonhas) e Rio de Janeiro (Santos Dumont) liderou o ranking



Em abril de 2024, o Brasil se destacou no cenário da aviação da América Latina, concentrando cinco das dez rotas aéreas domésticas mais movimentadas. Segundo dados da Alta (Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo), esse desempenho representa um aumento de 4% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando um total de 7,2 milhões de movimentos de passageiros. A ponte aérea entre São Paulo (Congonhas) e Rio de Janeiro (Santos Dumont) liderou o ranking, com mais de 556,9 mil viajantes, marcando um crescimento de 5% após uma queda no mês anterior. Além da rota São Paulo-Rio de Janeiro, outras conexões importantes, como São Paulo para Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Recife, também figuraram entre as mais procuradas. Todas essas rotas registraram crescimento em relação a abril de 2023, evidenciando a forte demanda por viagens aéreas domésticas no Brasil.

Esse sucesso, no entanto, enfrenta desafios futuros, especialmente devido aos impactos das chuvas severas em Porto Alegre, que resultaram no fechamento do aeroporto local por tempo indeterminado, afetando diretamente a segunda rota mais utilizada do país. O panorama do tráfego de passageiros aéreos na América Latina e no Caribe também apresentou um aumento significativo em abril de 2024, com um crescimento de 7,4%, totalizando 38,8 milhões de viagens. Esse aumento, que representa um acréscimo de 2,7 milhões de passageiros em comparação com o ano anterior, destaca o Brasil e a Colômbia como os dois maiores mercados domésticos da região. Juntos, foram responsáveis por 40% desse aumento, contribuindo com mais de 1 milhão de passageiros adicionais.