Brasil tem novos casos de gripe aviária e número de focos sobe para 64

Estudo aponta que um surto da doença no país poderia causar prejuízo de quase R$ 22 bilhões

Reprodução/Governo do Estado do Rio de Janeiro Brasil contabiliza 64 casos da gripe aviária



O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou nos últimos dez dias mais três casos de gripe aviária de alta patogenicidade. Agora, o país contabiliza 64 casos da doença, que afetou 62 aves silvestres e dois animais de granja de subsistência. A gripe aviária ainda não afetou as granjas comerciais do Brasil. De acordo com dados do Mapa, já foram realizadas 1.539 investigações de casos da doença e coletadas 333 amostras. Atualmente, há sete investigações em andamento. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Agro, divulgado recentemente, um surto de gripe aviária no Brasil poderia causar um prejuízo de quase R$ 22 bilhões. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que segue alertando a população para que “não recolham as aves que encontrarem doentes ou mortas e acionem o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe”, disse em nota.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.