O Brasil tem uma morte relacionada à vacina contra Covid-19 a cada 10 milhões de doses aplicadas. A informação é do Ministério da Saúde. De acordo com os dados da investigação da pasta, das 510 milhões de vacinas aplicadas em território nacional, 50 mortes tiveram relação direta com os imunizantes. Apesar disso, o ministério considera o número positivo em vista dos benefícios das vacinas. Anteriormente, as vigilâncias epidemiológicas estaduais haviam revelado que 63 mortes tinham relação com os imunizantes. No entanto, uma revisão foi feita e o dado caiu para 50. No ranking do total de vacinas aplicadas e também das mortes provocadas, 28 são da Astrazeneca, 17 do Butantan, quatro da Janssen e uma da Pfizer. O Ministério da Saúde reforça que as pessoas devem continuar se vacinando contra a Covid-19. Um estudo realizado pelo Imperial College London aponta que entre 700 e até 880 mil mortes foram evitadas no Brasil até o fim de 2021 devido àimunização.

*Com informações do repórter David de Tarso.