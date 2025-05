Brasileiro trabalhará 149 dias para pagar impostos em 2025, calcula instituto de tributação

Aumento na carga tributária afeta mais a classe média alta, que recebe acima de R$ 10.000; em 2003, os brasileiros trabalhavam 33% do ano

Joédson Alves/ Agência Brasil



Um levantamento recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) apontou que o número de dias que os brasileiros precisam trabalhar para arcar com impostos mais que dobrou desde os anos 1970. Em 2025, os cidadãos terão que dedicar 149 dias, o que representa 40% do ano, apenas para pagar tributos. Este aumento na carga tributária afeta mais a classe média alta, que recebe acima de R$ 10.000, e precisará trabalhar até 5 de junho para quitar suas obrigações fiscais. Aqueles que ganham até R$ 3.000 trabalharão até 29 de maio, enquanto a classe média, com rendimentos entre R$ 3.000 e R$ 10.000, terá que trabalhar até 22 de maio. Os tributos sobre bens de consumo continuam a ser os mais onerosos, representando 22% da carga tributária, o que equivale a 83 dias de trabalho. O imposto de renda corresponde a 15%, seguido por outros impostos como IPTU e IPVA.

Em São Paulo, o impostômetro, localizado no centro da capital, indica que a arrecadação já ultrapassou R$ 1.606.226.988.832,17 na cidade e mais de R$ 2 trilhões no país. Apesar de o Brasil ter uma carga tributária inferior à de países como Dinamarca e Alemanha, a qualidade dos serviços públicos oferecidos não se equipara ao que é arrecadado, gerando insatisfação entre a população. A carga tributária no Brasil continua a crescer, sem sinais de redução. Recentemente, houve um aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), reforçando a tendência de elevação dos tributos. Em 2003, os brasileiros trabalhavam 33% do ano para pagar impostos, percentual que subiu para 40% em 2025.