Brasileiros ficam ‘presos’ em campo de triagem no Vietnã por causa de coronavírus

Mesmo com resultado negativo para o novo coronavírus, um casal de brasileiros está detido há mais de três dias no Vietnã.

Ricardo e Beatriz Riedel fizeram uma viagem de barco de três dias com britânicos que tiveram contato com uma aeromoça diagnosticada com o vírus.

Ao passar por Hanoi, eles foram impedidos de desembarcar e encaminhados ao hospital. Depois de exames, o casal foi direcionado para um campo de triagem.

Ricardo faz uma apelo para as autoridades brasileiras. “Com isso não há razão nenhuma para eles nos segurem aqui. Gostaríamos de ser transferidos para um local melhor, ou preferencialmente, para o Brasil.”

O casal conta que está em uma sala onde as janelas não têm vidros, as luzes não apagam e há apenas um banheiro para todos.

As autoridades vietnamitas devem manter a situação por 14 dias, período recomendado para quarentenas.

A embaixada do Brasil no Vietnã foi acionada, mas não deu retorno. Até o fechamento desta matéria, o ministério das Relações Exteriores não havia se pronunciado.

