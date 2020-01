Brasileiros estão entre as vítimas de um acidente envolvendo um ônibus no Peru

EFE/Stringer Ônibus colidiu com oito veículos e deixou 16 pessoas mortas no Peru



Uma grave colisão envolvendo um ônibus deixou 16 vítimas no sul do Peru, entre elas, dois brasileiros.

O acidente aconteceu de madrugada, quando o ônibus, que saiu de Lima com destino a Arequipa, bateu de frente com oito veículos que estavam estacionados. Doze pessoas morreram no local.

Segundo autoridades, o motorista, que está preso, estava a mais de 100 km/h em uma via onde o limite máximo é de 90 km/h.

A Ministra da Saúde peruana, María Hinostroza, informou que mais de 40 feridos foram levados aos hospitais das cidades de Nazca e Arequipa. Os pacientes em estado grave foram encaminhados a outros hospitais por transporte aéreo.

Segundo o jornal La República, além dos brasileiros, americanos e alemães também estavam a bordo do ônibus.

Os desastres em estradas peruanas são frequentes devido à falta de conservação das pistas, sinalização precária e pouco controle das autoridades. De acordo com o Ministério do Interior, 1.123 pessoas morreram em acidentes de trânsito no país em 2019.

*Com informações da repórter Livia Fernanda.