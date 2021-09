Bruno Meyer é o novo comentarista de negócios do ‘Jornal da Manhã’

Com vasta experiência na área, repórter e apresentador estreia no telejornal de maior audiência da programação da Jovem Pan

Divulgação/Jovem Pan O jornalista Bruno Meyer trará informações sobre as empresas e o ambiente de negócios no Brasil e no mundo



Bruno Meyer, jornalista e escritor com experiência na área de negócios, chega à Jovem Pan e estreia como comentarista de negócios no “Jornal da Manhã”, tradicional programa da grade e que mantém umas das maiores audiências da programação diária do grupo. Veiculado diariamente das 6h às 10h (com exceção dos domingos, quando fica no ar entre 9h e 11h), o telejornal é transmitido no dial AM 620 e FM 100,9, no canal Jovem Pan News, no Youtube e no Panflix, e ainda no History Channel, presente das maiores operadoras de TV por assinatura.

Meyer trará, diariamente, informações relevantes sobre as empresas e o ambiente de negócios no Brasil e no mundo. Com passagem pela revista “Veja” e a TV Cultura, onde atuou como apresentador no núcleo de educação, o jornalista já teve a oportunidade de entrevistar alguns dos CEOs mais importantes e inovadores do mundo, como Jeff Bezos, da Amazon, e Reed Hastings, da Netflix, conseguindo antecipar as chegadas do Kindle e da Netflix no Brasil. Como escritor e ghostwriter de empresários e personalidades nacionais, atingiu a marca de vendas de mais de 1 milhão de exemplares no Brasil.

Sobre a Jovem Pan

O grupo de mídia Jovem Pan, fundada em 1942, é o maior de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital, com mais de 42 canais online e serviço de streaming. A empresa tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do YouTube, no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 102 afiliadas, sendo 79 emissoras em FM e 23 emissoras em AM, mais de 100 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube, e a nova plataforma de transmissão de streaming, Panflix. Além disso, a JP também tem investimentos na produtora de vídeo Vetor Zero, na produtora de animação LOBO, e na LIVE (área exclusiva da Jovem Pan para o desenvolvimento e criação de branded content para projetos comerciais).