Buraco no asfalto e esgoto a céu aberto afetam moradores no centro de São Paulo

Problema já existe há três meses, deixando pessoas feridas, quando caem, e veículos danificados

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Buraco no asfalto na rua Guarantã, no Pari, centro de São Paulo



Um telespectador entrou em contato com a Jovem Pan pelo e-mail sos@jovempan.com.br para denunciar a situação da rua Guarantã, que fica na região do Pari, no centro de São Paulo. Ele conta que um vazamento de água no meio do asfalto causa vários acidentes há três vezes. A reportagem foi até o local e constatou a dificuldade de quem passa por lá. Há um buraco no cruzamento, onde a água do vazamento se acumula. Dona Lúcia, que é moradora da região, relata vários problemas: “Muita gente já caiu, tropeçou, estraga a manutenção do carro. E nada está sendo feito”. Além de ficar acumulada no buraco, no meio da via, a água se espalha pelo meio-fio por várias quadras. A olho nu, não é possível identificar de onde vem o vazamento. A reportagem ainda flagrou vários carros tentando desviar do problema. Os que não conseguem freiam e passam bem devagar. Um morador que não quis se identificar disse que os motoristas sofrem: “Tem esse buraco aí, toda hora os para-choques dos carros batem, raspa, e já faz um tempo que esse buraco está aí na rua”. Em nota, a secretaria municipal da subprefeitura informou que uma equipe foi designada para vistoriar o vazamento e que, assim que concluída, outras providências devem ser tomadas.

*Com informações da repórter Carolina Abelin