Buracos, sujeira e pessoas em situação de rua ocupam Avenida 23 de Maio em SP

Reportagem da Jovem Pan News rodou alguns trechos da avenida para apurar a denúncia de um telespectador a respeito da situação da via

Reprodução/Jovem Pan News Buraco flagrado na Avenida 23 de Maio pela equipe da Jovem Pan News



A Avenida 23 de Maio é o principal corredor de ligação entre as Zonas Norte e Sul da capital paulista. No trajeto de Santana até o Autódromo de Interlagos, a via cruza cartões postais e pontos importantes de São Paulo, como o Vale do Anhangabaú, o Parque do Ibirapuera e o Aeroporto de Congonhas. Por hora, passam de 1o mil a 12 mil veículos em cada sentido, movimento apenas menor do que o das Marginais Pinheiros e Tietê. A reportagem da Jovem Pan News rodou alguns trechos da avenida para apurar a denúncia de um telespectador. Na alça de acesso na saída para o Viaduto Dona Paulina foi flagrado um bueiro sem tampa no local onde as pessoas passam a pé. O buraco de aproximadamente dois metros de altura oferece perigo para adultos e crianças. A empresa responsável pela manutenção afirmou que já vistoriou o local e colocou uma nova tampa. Os problemas não param por aí. Embaixo do viaduto há o acúmulo de sujeira, vazamento de água e muitos moradores em situação de rua.

Na direção do Aeroporto de Congonhas, bem perto do viaduto, foi flagrado um buraco enorme. É possível perceber que houve um recapeamento recente, mas a cratera segue lá, com o risco de danificar veículos. Após a averiguação da equipe da Jovem Pan, a Prefeitura de São Paulo disse ter duas equipes para atuar exclusivamente nos reparos da Av. 23 de Maio. Também foi informado que no último mês de janeiro as equipes do serviço especializado de abordagem social realizaram 869 atendimentos no Viaduto Dona Paulina e seus arredores. Desses, 656 atendimento resultaram em encaminhamentos para os serviços de acolhimento, 20 para núcleos de convivência e 193 orientações para o serviço da rede sócio-assistencial.

*Com informações do repórter Luiz Guerra