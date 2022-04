Busca por creches próximas de casa é preocupação comum de pais em São Paulo

Local de ensino pode chegar, em alguns casos, a até 2 quilômetros de distância

Caio Basilio/Futura Press/Estadão Conteúdo - 03/03/2021 Segundo a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a demanda das filas de creches no município foi zerada pelo segundo ano consecutivo, garantindo a todas as famílias cadastradas o atendimento



A busca de pais por vagas em creches específicas para seus filhos é sempre motivo de preocupação. Na cidade de São Paulo é comum o relato de famílias que encontram dificuldades para matricular as crianças em uma unidade próxima da residência. O local de ensino pode chegar, em alguns casos, a até 2 quilômetros de distância e, a solução, muitas vezes, é aguardar. Por meio de nota a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo informou que zerou pelo segundo ano consecutivo a demanda das filas de creches no município, garantindo a todas as famílias cadastradas o atendimento. Apesar disso a advogada Mariana Polido explica que zerar a fila de creche é uma obrigação do Estado. “É muito importante verificar na prefeitura se está sendo aberto o processo licitatório para construção de escolas, pra criação de creches, de pré-escolas. O que está sendo feito? Está sendo feito parcerias com com ONGs, com redes particulares credenciadas? Não é só zerar fila. Fila não não deveria nem existir. Isso tem que também ser pensado”, afirma. A advogada Mariana Polido ainda ressalta que os municípios que oferecem creches em locais distantes também devem disponibilizar transporte gratuito às crianças. Segundo ela, o Ministério Público deve ficar sempre atento a essas questões.

*Com informações do repórter Vinicius Moura