Busca por serviços de beleza cresce em 2021 e perspectiva é positiva para 2022

Número de agendamentos em salões cresceu 75% no ano passado em comparação com 2020

Pixabay/kaleido-dp SP, BH e Brasília lideram busca por serviços de beleza



A cidade de São Paulo liderou a busca pelos serviços de beleza. Logo em seguida, está Belo Horizonte. Brasília vem na sequência. De acordo com Avec, o número de agendamentos em salões de beleza cresceu 75% no ano passado em comparação com 2020. Em alguns meses, esse número chegou a 500%. Caroline Morone, head de beleza e bem-estar da Avec, disse que houve um crescimento de 7% no ticket médio, valor aproximado dos serviços. O custo passou de R$ 68 no ano passado para R$ 73. Caroline explica que retomada da competitividade no mercado é um dos fatores para o aumento do valor. “A gente teve uma dificuldade de encontrar alguns produtos. Ainda há reflexo de o começo da pandemia, a produção de alguns itens foram diminuídas, por assim dizer, então aumenta o preço do produto e, consequentemente, do serviço. O pagamento dessa matéria-prima cresceu e a solução foi subir o preço”, explica Caroline.

“Por outro lado, a gente percebe que está aumentando a competição de novo. A gente teve um ano de crescimento, mais estabelecimentos abrindo, outros entrando no jogo no mercado digital também. Aí tem a questão de equalizar os preços”, explica a head. Caroline avalia que o crescimento foi positivo e que os empresários do setor podem ficar otimistas. “A gente percebe que é muito positiva para os estabelecimentos. Isso está sendo com os agendamentos, com a digitalização, com vacinação, enfim, nós temos um cenário muito promissor para o ano de 2022”, aponta. A digitalização foi um passo importante para os empreendimentos ao longo desses dois anos. E no setor de beleza não foi diferente. O levantamento apontou que no ano passado o total de clientes digitalizados foi 25% maior do que em 2022.