Buscas por desaparecidos na Baixada Santista entram no 3º dia; mortes chegam a 27

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO



Subiu para 27 o número de mortos das chuvas fortes que atingiram a Baixada Santista. Os bombeiros trabalham nas buscas por desaparecidos em Santos, São Vicente e no Guarujá. A informação sobre as mortes foi divulgada nesta quinta-feira (5) no Twitter do Corpo de Bombeiros.

O número de desaparecidos ainda não foi divulgado pela corporação. O último balanço da Defesa Civil de quarta-feira à noite informava que 24 pessoas ainda não tinham sido localizadas. A cidade mais atingida foi o Guarujá, que concentra o maior número de mortes. Santos e São Vicente também têm mortos e desaparecidos.

De acordo com os bombeiros, o Guarujá tem até agora 21 mortos. Quatro corpos foram localizados no Morro do Macaco Molhado, 16 no Morro Cantagalo e um na rodovia Ariovaldo de Almeida Viana. Em Santos, foram três mortes confirmadas. Em São Vicente, duas mortes. Ainda de acordo com os bombeiros, uma vítima de deslizamento morreu em um pronto-socorro, mas a corporação não informou o local do óbito.

Dados do Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado de São Paulo indicam que, até as 4h da manhã de terça-feira (3) o acumulado de chuvas nas 12 horas anteriores no Guarujá foi de 282 mm, em Santos de 218 mm, em Praia Grande 170 mm e São Vicente 169 mm.

Na quarta-feira (4) também choveu na região, mas em volume menor. Nesta quinta-feira, a previsão na região é de céu nublado com possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, o volume previsto não é significativo — inferior a 10 mm.

No entanto, devido ao solo estar bastante encharcado e o acumulado de chuvas em 72h estar muito elevado, o alerta para risco de deslizamentos permanece.

