Cai nota média de estudantes no Enem 2019

ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que as notas não podem ser usadas para medir a qualidade da prova



Foram divulgados nesta sexta-feira (17) os resultados da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio. O candidato pode acessar as notas com login e senha na página do participante dentro do site do Inep.

No total, mais de 3,7 milhões fizeram a prova — um índice de comparecimento de 72,8%. Para quem ainda não concluiu o Ensino Médio, o resultado sai em março.

A nota médica da prova caiu, em relação a 2018, nas quatro avaliações. Foi 12 pontos menor na de Matemática, 61 pontos inferior em Ciências Humanas, 6 pontos a menos em Linguagem e 16 em Ciências da Natureza.

Já na redação, 53 pessoas tiraram nota máxima — duas pessoas a menos do que na edição da prova de 2018. Mais de 143 mil zeraram a avaliação — contra 112 mil no ano anterior. Os motivos mais comuns foram deixar a redação em branco, fugir do tema e copiar o texto de apoio.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que as notas não podem ser usadas para medir a qualidade da prova — e sim dos alunos que a fizeram. O chefe da pasta também declarou que o exame ocorreu sem maiores problemas ou polêmicas.

Ainda segundo o MEC, pelo menos 50 mil participantes devem fazer o Enem digital, que será aplicado pela primeira vez em 2020. A primeira versão digitalizada da prova deve acontecer em datas diferentes, nos dias 11 e 18 de outubro, enquanto o tradicional acontece em 1 e 8 de novembro.

