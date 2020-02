Pedágio da Dutra cai a partir deste sábado; concessionária recorre contra mudança de tarifa

Nilton Cardim/Estadão Conteúdo Tarifa básica de pedágio foi reduzida dos atuais R$ 15,20 para R$ 14,40



Começam a valer neste sábado (8) os novos valores de pedágio da rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. A revisão foi publicada no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na última quinta-feira.

De acordo com a nova tabela, a tarifa básica de pedágio foi reduzida dos atuais R$ 15,20 para R$ 14,40. As mudanças valem para as praças de Moreira César, Itatiaia, Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viuvinha.

Nos pedágios de Arujá, Guararema Norte e Guararema Sul, o valor caiu de R$ 3,73 para R$ 3,50. Já as nas praças de pedágio de Jacareí, a tarifa caiu R$ 0,40 e custará R$ 6,30.

Por meio de nota, a NovaDutra informou que vai tomar as medidas legais cabíveis para reverter a decisão da ANTT. A concessão à CCR termina em no ano que vem, depois de 25 anos administrando a rodovia. Um novo leilão deve acontecer no segundo semestre deste ano.

* Com informações da repórter Nicole Fusco