Caixa começa a aplicar novas regras do Minha Casa, Minha Vida a partir de 7 de julho; confira as mudanças

Teto para a faixa 3 do programa de habitação, que era de R$ 264 mil, subiu para R$ 350 mil e o subsídio para complementação da compra do imóvel também foi reajustado

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caixa vai liberar os novos valores de financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida



A partir do dia 7 de julho, a Caixa Econômica Federal vai financiar imóveis de até R$ 350 mil, com base nas novas faixas do Minha Casa, Minha Vida. O novo limite é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 8 mil. Os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) atende à faixa 3 do programa habitacional. Anteriormente, o teto para esta faixa era de R$ 264 mil. O subsídio para complementação da compra do imóvel pelo Minha Casa, Minha Vida também aumentou de R$ 47,5 mil para R$ 55 mil. O valor é definido de acordo com fatores populacionais, sociais e de renda. As novas contratações vão estar disponíveis nas agencias do banco e nos correspondentes da Caixa em todo o país. Já para as famílias das faixas 1 e 2, com renda de até R$ 4,4 mil, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, a depender de cada localidade. De acordo com o Governo Federal, o objetivo da nova versão do programa é adequar a medida às famílias que passaram a fazer parte do Minha Casa, Minha Vida, além de também adequar o aumento nos custos da construção civil.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto