Caixa começa a liberar segunda parcela de auxílio emergencial na próxima semana

A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começará a ser paga a partir de segunda-feira (18) para quem recebeu a primeira etapa até 30 de abril.

Entre os dias 20 e 26 de maio, os beneficiados, pagos através da Poupança Social Digital, terão acesso ao valor pelo aplicativo CAIXA Tem, de acordo com a data de nascimento. A cada dia, dois meses serão pagos.

Portanto, nascidos em janeiro e fevereiro terão acesso ao benefício no dia 20 e assim sucessivamente, até que pessoas nascidas em novembro e dezembro tenham acesso ao auxílio no dia 26 de maio.

Saques em dinheiro poderão ser feitos a partir do dia 30 de maio, também de acordo com o mês de nascimento do beneficiado. Neste caso, apenas um mês será pago por dia.

Quem nasceu em janeiro poderá ir as agências e lotéricas no dia 30 de maio e assim por diante, até que os nascidos em dezembro possam sacar em 13 de junho.

O pagamento da segunda etapa nas unidades físicas ficou para o final do mês porque beneficiários aprovados depois do dia 30 de abril ainda procuram as agências para receber a primeira parcela.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que também há um calendário específico para esses casos.

No sábado (23) A CAIXA vai pagar a primeira parcela do auxílio para quem ainda não recebeu e nasceu em maio, junho e julho. Beneficiários que fazem aniversário entre agosto e dezembro receberão a parcela na semana do dia 25 de maio.

Pessoas cadastradas no programa Bolsa Família recebem já a partir do dia 18, de acordo com o final do Número de Identificação Social. Quem tiver NIS com final 1, recebe na segunda-feira e assim sucessivamente.

Os pagamentos para famílias atendidas pelo programa não serão feitos no sábado e domingo, portanto, NIS com finais 7, 8, 9 e 0 serão pagos entre os dias 26 e 29 de maio.

A Caixa pede que as pessoas evitem ir às agências e fiquem atentas ao calendário, já que o pagamento não será antecipado em nenhuma hipótese.

*Com informações da repórter Nanny Cox