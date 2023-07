Caixa distribui R$ 12,7 bilhões do lucro do FGTS a partir desta quinta; saiba como consultar saldo

Cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta com saldo em 31/12/2022 receberão crédito

Lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2022 começam a ser distribuídos nesta quinta-feira, 27



A Caixa Econômica Federal inicia, nesta quinta-feira, 27, o processamento da distribuição de R$ 12,7 bilhões dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2022. Cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta de FGTS com saldo em 31/12/2022, entre contas ativas e inativas, receberão crédito proporcional ao saldo existente naquela data. De acordo com o comunicado do banco, a distribuição de 99% do montante foi aprovada sem ressalvas pelo Conselho Curador do FGTS (CCFGTS). As regras para o saque do benefício permanecem inalteradas, podendo ser usado para financiamento de imóveis e auxílio do trabalhador demitido sem justa causa, por exemplo. Os valores serão creditados nas contas de FGTS entre os dias 27 e 31/07/2023. Para calculá-lo, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta de FGTS em 31/12/2022 pelo índice de distribuição, que neste ano é de 0,02461511. O trabalhador pode consultar o crédito no extrato da conta de FGTS ou por meio do Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store.

A distribuição do lucro do FGTS é uma medida legal que tem como objetivo o incremento da rentabilidade das contas de FGTS do trabalhador, por meio da distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo Fundo, além da remuneração mensal realizada por meio da aplicação da Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano, conforme legislação vigente. Os lucros do Fundo são decorrentes do retorno de suas aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, fruto da governança do CCFGTS e atuação da Caixa, como agente operador. “Com a Distribuição do Resultado, a rentabilidade do FGTS em 2022 alcança 7,09%, acima, portanto, da inflação registrada no mesmo período, que foi de 5,79%, cumprindo com seu objetivo de melhorar a remuneração das contas do FGTS sem comprometer os investimentos realizados nos programas habitacionais, de saneamento básico e de infraestrutura urbana, que beneficiam toda a sociedade”, afirmou a Caixa em seu anúncio.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini