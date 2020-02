Caixa lança nesta quinta crédito imobiliário com taxas prefixadas

Tânia Rêgo/Agência Brasil Nesta quarta-feira (19), a Caixa anunciou um lucro de R$ 21 bilhões no ano passado



A Caixa Econômica Federal lança, nesta quinta-feira (20), uma linha de crédito imobiliário com taxas prefixadas. Com juros abaixo de 10% ao ano, a nova modalidade estará disponível para os clientes a partir desta sexta-feira.

O anúncio foi feito pelo presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, durante evento em São Paulo para detalhar os resultados de 2019. Guimarães disse que 2020 começou bem. “É um ano onde temos mais desafios em termos de redução de despesas e algumas discussões em torno de abertura de capital. Temos desafios, mas começou muito forte.”

Nesta quarta-feira (19), a Caixa anunciou um lucro de R$ 21 bilhões no ano passado. Isso representa uma alta de 103% em relação a 2018.

De acordo com Pedro Guimarães, uma série de fatores impulsionou o avanço recorde. “O crescimento muito forte do crédito imobiliário, uma redução nas despesas e também um crescimento muito forte vendendo mais produtos para os clientes. Além disso nós tivemos algumas vendas de ativos entre Petrobras e Banco Pan que não são estratégicos para a CEF.”

Pedro Guimarães ainda celebrou o resultado da liberação do saque do FGTS para mais de 90 milhões de beneficiários, apesar do custo alto da operação para o banco. Segundo o presidente da Caixa, o desafio neste ano é avançar na concessão de microcrédito.

