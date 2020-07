Caixa anuncia novo pacote de medidas para crédito imobiliário

Marcelo Camargo/Agência Brasil Pedro Guimarães destaca o crescimento de 21% de janeiro a junho de 2020, dois mil contratos assinados por dia e o melhor junho dos últimos 4 anos com R$ 11 bilhões em financiamentos



A Caixa Econômica Federal autorizou a inclusão das custas cartoriais e despesas Imposto sobre Transmissão de Bens de Imóveis (ITBI) nos financiamentos habitacionais. O banco ressalta o custo médio para o registro de 2% a 5% o valor do imóvel. A medida engloba operações com recursos do FGTS e poupança SBPE para unidades até R$ 1,5 milhão. A partir de 13 de julho, o o registro dos imóveis será eletrônico em 14 estados, o que deve diminuir o trâmite dos contratos de 45 para, no máximo, cinco dias.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comemora o bom desempenho da construção civil diante da pandemia da Covid-19. Pedro Guimarães destaca o crescimento de 21% de janeiro a junho de 2020, dois mil contratos assinados por dia e o melhor junho dos últimos 4 anos com R$ 11 bilhões em financiamentos. “Então muita gente aproveitou esse momento de preço menor, facilidade de seis meses de carência para realizar as compras. A gente está vendo os melhores meses dos últimos quatro anos, lembrando que há quatro anos você tinha um crescimento e não estava na pandemia.”

Pedro Guimarães também anunciou a queda da comercialização mínima de 30% para 15% para novos empreendimentos. A Caixa espera que o conjunto de medidas possa gerar 1.280 empreendimentos, 156 mil moradias e 485 mil empregos diretos e indiretos.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos