Calendário de pagamentos do IPVA em SP começa nesta quinta

João Pedro/Jovem Pan



O IPVA 2020 começa a ser pago em São Paulo nesta quinta-feira (9) para os proprietários de veículos com placas de final um. Na sexta-feira (10) é a vez dos veículos com placa final dois. A sequência dos vencimentos segue na próxima semana, sucessivamente.

As regras do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor estão mantidas: pagamento à vista, em janeiro, com desconto de 3%; quitação da primeira das três parcelas agora; pagamento à vista, sem desconto, em fevereiro; e a utilização do cartão de crédito — com juros embutidos.

O valor cobrado pelo Estado tem base na tabela de mercado da Fipe de setembro de 2019 e, em média, houve queda de 3,5% sobre o ano anterior.

Com o número do registro do veículo, o Renavam, o proprietário pode pagar o IPVA pela internet, caixa do banco ou eletrônico.

O seguro obrigatório, por decisão do STF, será cobrado em 2020 com os mesmos valores do ano passado: R$ 16 para carros e R$ 84 para motos. É importante lembrar que o aviso do IPVA não é mais enviado ao proprietário do veículo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos