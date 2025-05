Câmara aprova indenização de vítimas da Boate Kiss

Projeto propõe que a União pague R$ 100 mil aos familiares das 242 vítimas e R$ 50 mil às pessoas que sofreram sequelas devido ao incêndio

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que visa indenizar as vítimas e familiares do trágico incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Este projeto propõe que a União pague R$ 100.000 aos familiares das 242 vítimas e R$ 50.000 às pessoas que sofreram sequelas devido ao incêndio. A tragédia, que também deixou mais de 600 feridos, levantou questões cruciais sobre a segurança em casas noturnas e a responsabilidade das autoridades na fiscalização desses estabelecimentos.

O projeto de lei ainda precisa passar por outras comissões na Câmara dos Deputados antes de ser votado no plenário. Após a aprovação na Câmara, o texto seguirá para o Senado Federal. A tragédia da Boate Kiss trouxe à tona a necessidade de revisão das políticas públicas de segurança em locais de grande aglomeração, destacando a importância de uma fiscalização mais rigorosa.