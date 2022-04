Câmara aprova MP que garante internet gratuita a alunos de escolas públicas

Deputados vão analisar ainda os destaques, que podem mudar trechos da Medida Provisória

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 18, o texto-base da Medida Provisória que cria o programa Internet Brasil, que pretende promover acesso à internet gratuita a alunos de escolas públicas cujas famílias estão cadastradas em programas sociais. Segundo relator, deputado federal Sidney Leite, o acesso gratuito poderá ser concedido a mais de um aluno por família. “A medida pretende ampliar o alcance do programa, cujos beneficiários estão restritos a alunos da rede pública de ensino integrantes de famílias do Cadastro Único, para incluir também aos beneficiários os alunos matriculados em escolas das comunidades indígenas e quilombolas e os professores da rede pública de ensino”, afirmou. Nesta terça-feira, 19, os deputados devem analisar os destaques, que podem mudar trechos da MP. A pauta da Câmara também prevê até quarta-feira a votação da Medida Provisória que institui o benefício extraordinário para as famílias do Auxílio Brasil. Ou seja, aprovação do valor extra que permite o governo a chegar R$ 400 de auxílio for família.Pauta da Câmara também prevê votação da MP institui o benefício extraordinário para as famílias do Auxílio Brasil

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor