Câmara aprova MP que prioriza pais e mães em teletrabalho

Medida também desobriga as empresas de manterem um local para bebês e para mães que amamentam, desde que seja pago um reembolso creche

Will Shutter/ Câmara dos Deputados Deputada Celina Leão foi a relatora do texto que beneficia pais e mães no ambiente de trabalho



Nesta terça-feira, 30, a Câmara dos Deputados aprovou uma Medida Provisória que flexibiliza o trabalho para pais e mães de filhos com até seis anos, ou portadores de deficiência. O texto, que agora será analisado pelo Senado Federal, estabelece que tutores nestas condições sejam priorizados pelos empregadores na concessão de regime de teletrabalho, tempo parcial de serviço, antecipação de férias e flexibilização de horários de entrada e saída. A medida também desobriga as empresas de manterem um local para bebês e para mães que amamentam, desde que seja pago um reembolso creche. Esse auxílio pode ser usado para o ressarcimento de gastos com babá, mas é preciso comprovar as despesas realizadas. A relatora do texto, deputada Celina Leão (Progressistas) agradeceu ao governo e dedicou a aprovação da proposta à bancada feminina. “A bancada feminina me ensinou muitas coisas, que todas nós podemos ter divergências ideológicas, mas todas nós somos mulheres. E quando estamos unidas em um propósito somos invencíveis”, declarou a parlamentar.

*Com informações da repórter Carolina Abelin