Câmara Árabe revela oportunidades de exportação para agro do Brasil

Potencial desse novo mercado é impulsionado pelo crescimento populacional e econômico de nações como Emirados Árabes e Arábia Saudita, que registram taxas acima da média mundial

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Oportunidades aparecem também para produtos como aço e petróleo refinado



Um estudo da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira aponta uma nova oportunidade para o agronegócio nacional. Diante da imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros vendidos para os Estados Unidos, os países árabes se apresentam como um mercado alternativo promissor. A análise identificou 13 produtos brasileiros com grande potencial de vendas para a região.

O potencial desse novo mercado é impulsionado pelo crescimento populacional e econômico de nações como Emirados Árabes e Arábia Saudita, que registram taxas acima da média mundial. O Brasil possui vantagens competitivas em produtos muito valorizados por esses países, como café e carne.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A oportunidade não se restringe ao agronegócio. Produtos como aço e petróleo refinado também encontram um cenário favorável. Uma das grandes vantagens para os exportadores brasileiros são as condições tarifárias no mercado árabe, que variam de 0% a um teto de 20%, um valor consideravelmente inferior aos 50% aplicados pelos Estados Unidos.

*Com informações de Alan Ghani

*Reportagem produzida com auxílio de IA