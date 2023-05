Câmara dos Deputados inicia atividades de CPIs das Apostas, do MST e das Americanas nesta semana

Primeiras reuniões estão previstas para esta terça-feira, 23; além disso, a Casa deverá votar a aprovação do mérito do novo arcabouço fiscal entre terça e quarta

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO CPMI do 8 de Janeiro deverá ser instalada nesta semana pelo Congresso



As três CPIs instaladas pela Câmara dos Deputados começam as atividades nesta semana. São elas: a CPI do MST, a CPI da Manipulação no Futebol e a CPI da Americanas. As primeiras reuniões acontecerão na terça-feira, 23, quando os relatores apresentarão os planos de trabalho para os colegiados e os membros analisarão e votarão requerimentos. A CPI do MST, que investigará as invasões promovidas pelo movimento, tem pelo menos 24 requerimentos já apresentados, incluindo pedidos de convocação de líderes do movimento, como João Pedro Stédile e José Rainha, além do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. Os pedidos precisam ser analisados. Além da agenda das CPIs, a agenda econômica fará parte da semana na Câmara dos Deputados. A nova regra fiscal pode ser votada na terça ou na quarta-feira no Plenário. O relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA) deve se reunir com líderes partidários para dialogar sobre a construção do parecer. A expectativa é de que, antes disso, Cajado se reúna com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Além disso, o Congresso deve instalar a CPMI do 8 de Janeiro. Os líderes partidários já indicaram os membros do colegiado e a primeira reunião do grupo está prevista para quinta-feira, 25. A sessão será presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), já que ele é o parlamentar mais velho escolhido para fazer parte do colegiado. Segundo o requerimento de criação da CPI Mista, o grupo terá 180 dias para investigar os atos do 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes em Brasília foram invadidas por manifestantes.

*Com informações da repórter Iasmin Costa