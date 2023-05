Câmara dos Deputados promove debate sobre racismo contra Vinícius Junior nesta terça-feira

Discussão acontecerá em Comissão Geral da Casa e visa discutir ações e soluções para as ofensas enfrentadas pelo brasileiro na Espanha

JOSE JORDAN/AFP Vinícius Junior foi expulso de partida contra o Valência após se revoltar contra torcedores que proferiam ofensas racistas



A Câmara dos Deputados vai realizar um debate em Comissão Geral nesta terça-feira, 30, para discutir ações e soluções para os reiterados casos de racismo ocorridos na Espanha contra o jogador Vinícius Junior, do Real Madrid. O brasileiro foi alvo de insultos racistas durante partida contra o Valência, válida pelo Campeonato Espanhol, no dia 21 de maio, e, após se rebelar contra os ataques, acabou expulso da partida. O episódio gerou uma onda de solidariedade entre autoridades e várias cobranças de ações contra o racismo. O cartão vermelho recebido por Vinícius foi anulado e o Valência foi punido com fechamento de um setor de seu estádio. Na última terça-feira, 23, a Câmara aprovou diversas moções de repúdio à Federação Espanhola de Futebol e aos seus representantes. Outros casos também serão discutidos pelos parlamentares.

Confira reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro