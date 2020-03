Câmara de São Paulo suspende sessões por 45 dias

Nicole Fusco/Jovem Pan A oposição apoiou a decisão da mesa diretora, mas questiona a não suspensão das sessões já nesta quarta-feira (18)



A Câmara de São Paulo vai suspender as sessões ordinárias e as reuniões das comissões por até 45 dias a partir desta quinta-feira (19).

O presidente da Casa, Eduardo Tuma, explica que as atividades dos vereadores não serão paralisadas e os projetos sobre o Covid-19 podem ser deliberados pelo sistema virtual.

“Uma resposta mais célere e imediata será dada qualquer a problema que surgir com projetos encaminhados pelo poder Executivo. O comitê que já existe para tratar esse assunto vai se aliar agora ao comitê técnico para que haja uma uniformidade entre o Tribunal de Contas do município, Câmara Municipal e o Poder Executivo.”

A oposição apoiou a decisão da mesa diretora, mas questiona a não suspensão das sessões já nesta quarta-feira (18).

O vereador Antonio Donato condena uma possível manobra para a votação da Reforma Administrativa Municipal. “Que mexe com estruturas de várias autarquias e empresas do municípios, que a aplicação do seus efeitos é acontece seis meses a partir da aprovação do projeto.”

O Projeto de Resolução aprovado no legislativo prevê que, em caso da suspensão das sessões por 30 dias ou mais, o recesso parlamentar do mês de julho será suspenso e a cada 15 dias, a suspensão das atividades será reavaliada.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.