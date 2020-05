Câmara dos Deputados vota nesta quarta o adiamento do Enem

Agência Brasil O projeto da senadora Daniella Ribeiro, do PP da Paraíba, propõe a suspensão da aplicação de provas, exames e demais atividades de seleção



A Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (20) um projeto de lei que prevê o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O texto foi aprovada na terça-feira (19) pelo Senado com 75 votos a favor e um contra, do senador Flavio Bolsonaro.

O projeto da senadora Daniella Ribeiro, do PP da Paraíba, propõe a suspensão da aplicação de provas, exames e demais atividades de seleção para acesso ao ensino superior diante de um cenário de calamidade pública, como agora, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues, manter a prova acarretaria em uma disputa desigual entre os candidatos. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, celebrou a aprovação do adiamento, mas se mostrou preocupado com a possibilidade da data do exame ficar em aberto.

O Exame Nacional do Ensino Médio está marcado para os dias primeiro e 8 de novembro, de forma presencial, e a versão digital prevista para os os dias 22 e 29 do mesmo mês.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou ainda na terça-feira (19) que o MEC fará uma consulta pública no final de junho, através da “Página do Participante”, para saber a opinião dos candidatos sobre o eventual adiamento do Enem. Em reunião com líderes do Senado no início de maio, o ministro disse ser contra a mudança do calendário.

*Com informações da repórter Camila Yunes