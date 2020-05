O protesto, que causou lentidão no trânsito por todo percurso, ocorreu de maneira pacífica e foi acompanha pela polícia



Uma carreata composta por caminhões, vans e motocicletas partiu de Barueri, na região Metropolitana de São Paulo, seguindo pela Rodovia Castelo e terminando na Marginal Tietê. Com faixas, bandeiras e alguns sem máscaras gritavam pela abertura de todos os ramos de atividade imediatamente, e um retorno integral da economia.

O protesto, que causou lentidão no trânsito por todo percurso, ocorreu de maneira pacífica. A polícia acompanhou tudo de perto, com homens do policiamento rodoviário, da Rocam que é o motorizado, da Força Tática e com os agentes de área.

A Companhia de Engenharia de Tráfego também monitorou a situação com os servidores de campo. Os manifestantes reivindicam a quebra da quarentena imposta pela pandemia da Covid-19.

*Com informações do repórter Daniel Lian