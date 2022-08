Candidato a deputado estadual no RJ, ‘Faraó dos Bitcoins’ declara patrimônio de R$ 60 milhões ao TSE

Glaidson Acácio dos Santos está preso desde agosto do ano passado após ser alvo de uma operação da Polícia Federal por esquemas de pirâmide financeira; ele está filiado ao partido Democracia Cristã

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins



O ex-graçom Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins“, declarou um patrimônio de pouco mais de R$ 60 milhões ao Tribunal Superior Eleitoral para se candidatar a uma vaga de deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo preso desde agosto do ano passado, Glaidson se filiou ao partido Democracia Cristã (DC) para disputar o cargo. Na declaração de bens, o Faraó dos Bitcoins disse que tem um apartamento avaliado em R$ 450 mil e quotas e quinhões que compõe o restante do patrimônio. Apesar do valor declarado, a empresa dele, GAS Consultoria, alvo da operação Criptos da Polícia Federal em 2021, movimentou cerca R$ 40 bilhões em pouco menos de 10 anos. Na operação, a PF prendeu Glaidson e apreendeu R$ 10 milhões na mansão em que ele morava na zona oeste da capital fluminense. Na casa dele também foram apreendidos diversos veículos nacionais e estrangeiros de luxo avaliados em milhões de reais. A esposa de Glaidson, a venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, está foragida da justiça brasileira. Ela estaria escondida nos Estados Unidos, onde estaria comandando o esquema com criptomoedas e pirâmides financeiras, além de coordenar a campanha do marido a deputado estadual.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga