Candidatos à Prefeitura de SP cumpriram agenda de campanha na quinta

Covas participou de missa na Catedral na Sé; Márcio França foi ao bairro da Indianópolis

Estadão Conteúdo Joice Hasselmann (PSL) participou de um evento na Associação Comercial de São Paulo



O atual prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição, participou de uma missa em homenagem aos professores na Catedral da Sé. Depois se encontrou com o bispo da Arquidiocese de Santo Amaro, Dom José Negri, e na sequência com representantes das Escolas de Samba de São Paulo. O tucano falou sobre a importância de se valorizar os profissionais da educação. Márcio França (PSB) se encontrou com educadores no bairro da Indianópolis, na Zona Sul. O candidato destacou o uso da tecnologia, o ensino a distância e a necessidade de parcerias.

Guilherme Boulos (PSOL) se reuniu com trabalhadores da construção civil na Penha, Zona Leste da cidade. No encontro, ele disse que é preciso criar frentes de trabalho nos bairros. Celso Russomanno (PR) gravou programa eleitoral e se reuniu com integrantes do sindicato dos aplicativos de transporte. Andrea Matarazzo (PSD) gravou podcast e visita hoje o bairro de Santana, na Zona Norte da cidade. Jilmar Tatto (PT) caminhou pelo centro comercial de Taipas e visitou uma área de ocupação no Jaraguá.

Joice Hasselmann (PSL) participou de um evento na Associação Comercial de São Paulo e teve uma reunião com membros do Projeto Criança na Creche. Filipe Sabará (Novo) concedeu entrevista a um canal internacional. Vera Lucia (PSTU) realizou uma live com jovens cronistas. Marina Helou (Rede) e Arthur Do Val (Patriota) participaram de um Debate Eleitoral do Colégio Santa Cruz. Orlando Silva (PCdoB) fez reuniões internas e concedeu entrevistas. Levy Fidelix (PRTU) atendeu demandas da imprensa no escritório político.

*Com informações do repórter Daniel Lian