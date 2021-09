Caoa Chery aproveita retomada econômica e conquista bom desempenho em ranking de vendas

Com o crescimento de 25% nas negociações de veículos em agosto, a empresa chegou ao 8º lugar, ultrapassando rivais como Chevrolet e Nissan

Caoa Chery/Divulgação Vendas do Tiggo 8 cresceram mais de 52%, com 1.383 unidades chegando às ruas do país



A Caoa Chery aproveita a retomada da economia brasileira e atinge a melhor posição da marca no ranking de vendas no país. Com o crescimento de 25% nas negociações de veículos em agosto, a empresa chegou ao 8º lugar, ultrapassando rivais como Chevrolet e Nissan. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve a disparada de 189% , com um total de 104.717 veículos da Caoa emplacados. A participação total da empresa entre os carros de passeio foi de 3,9%. Essa marca foi alcançada graças a um outro recorde: as vendas do Tiggo 8 cresceram mais de 52%, com 1.383 unidades chegando às ruas do país. Já o Tiggo 5X teve uma alta de 35% nas vendas, com 1.495 emplacamentos. Esse bom desempenho aconteceu justamente em um mês fraco para a indústria automobilística, que recuou quase 9% na comparação com agosto de 2020. O CEO da Caoa Chery, Márcio Alfonso, comemorou o resultado e ressaltou que ele mostra a capacidade da marca de entregar ao consumidor nacional produtos competitivos e que atendem às suas expectativas.