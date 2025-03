Capital paulista terá chuva forte nesta quinta

Após o temporal que atingiu a capital paulista na última quarta-feira (12), a cidade poderá novamente enfrentar transtornos pelas precipitações esperadas para os próximos dias

Paulo Pinto/Agência Brasil São Paulo (SP), 06/11/2024 - Chuva forte atinge o centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil



Nos próximos dias, o Brasil deve continuar enfrentando chuvas intensas em diversas regiões, conforme indicam as previsões meteorológicas. A meteorologia da Jovem Pan destaca que a capital paulista, assim como outras áreas do Sudeste, deve se preparar para mais um dia de precipitações. Esse cenário é resultado da combinação entre a umidade marítima e o calor presente na atmosfera. Além do Sudeste, o Sul do país também está em alerta, com previsão de chuvas fortes em locais como Bajé, no Rio Grande do Sul, e no litoral de Santa Catarina e Paraná.

No Nordeste e Norte do Brasil, a situação não é diferente, com alertas de chuvas intensas permanecendo em vigor. Regiões que se estendem do norte do Rio Grande do Norte até o Maranhão, além de estados como Acre, Amazonas, Rondônia e oeste do Pará, devem se preparar para mais precipitações nos próximos dias. Em contraste, o norte de Minas Gerais e grande parte do Espírito Santo continuam a apresentar tempo firme, com a cidade de Vitória registrando dias quentes e sem chuvas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As temperaturas elevadas são uma constante em várias capitais brasileiras. Em São Paulo, os termômetros devem atingir 30ºC, enquanto no Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar a 35ºC. Porto Alegre e Palmas também não ficam atrás, com máximas previstas de 28ºC e 30ºC, respectivamente. Com o verão se aproximando do fim, até o dia 20 de março, a expectativa é de que as condições climáticas continuem a ser monitoradas de perto para garantir a segurança da população.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA